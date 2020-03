Albert Jan Tummers start met Groeizaken Sneek

Sneek- Albert Jan Tummers is sinds 1 maart 2020 de trotse eigenaar én ontwikkelingspartner van Groeizaken Sneek, dé plek waar mensen en bedrijven met ambities samenkomen. Wie is Albert Jan Tummers, wat is zijn visie, zijn persoonlijke missie en waarom Groeizaken?

Graag stel ik me om te beginnen eerst even voor aan jullie: Mijn naam is Albert Jan Tummers, 46 jaar en vader van twee prachtige zoons. Als manager heb ik 8 jaar lang met veel plezier gewerkt in een zeer succesvol cosmeticabedrijf in Leeuwarden. Begin 2001 ben ik mijn commerciële talenten verder gaan inzetten als Account Manager bij Matrix Cosmetics Benelux B.V, wat later onderdeel is geworden van L’Oréal Nederland B.V.

In de daaropvolgende jaren heb ik mezelf continu ontwikkeld d.m.v. verschillende opleidingen en trainingen zoals: ‘Time Management’, ‘Stress Management’, ‘Negotiation skills’ en ‘People Management Essentials’. In 2012 heb ik de volgende stap gezet en ben ik gestart als Sales Manager voor de luxe merken Kérastase en Shu Uemura, waarvan de laatste 6 jaar als Business Development Manager. Onlangs heb ik mijn studie NLP Practitioner met succes afgerond en ben ik klaar voor de toekomst.

Persoonlijke visie

“Ik ben mezelf gaan leren kennen als een enthousiast, positief ingesteld en resultaatgericht mens. Passie, betrokkenheid, een sterk inlevings-en leervermogen zijn competenties die mij als persoon goed omschrijven. Mensen zien ontwikkelen, ze bewuster maken van hun kwaliteiten en het beste in de ander naar boven halen geven mij enorm veel energie en hierin wil ik een waardevolle en belangrijke bijdrage gaan leveren.”

Persoonlijke missie

Groeien is springen in het onbekende, telkens weer. Sinds 1 maart 2020 ben ik de trotse eigenaar én ontwikkelingspartner van Groeizaken Sneek, dé plek waar mensen en bedrijven met ambities samenkomen. Ik geloof in de kwaliteiten van mensen en dat iedereen kan bereiken wat hij of zij voor ogen heeft: Focus+actie+discipline=resultaat

Waarom GroeiZaken?

Wij werken met een team van professionele coaches die ieder hun eigen expertises meebrengen en een brede branchekennis hebben. Een oplossingsgerichte, inspirerende en (daad)krachtige aanpak gecombineerd met onze nuchterheid, resulteert in zichtbare verbeteringen binnen je organisatie. Wij geven trainingen op maat, afgestemd op jouw wensen. Een persoonlijke aanpak is ons uitgangspunt waarbij betrokkenheid belangrijk blijft. Bij ons kun je een coaching traject volgen voor zowel kortere als langere periode. En last but not least: wij zijn laagdrempelig en maken transparante afspraken vooraf. Bij Groeizaken geldt: afspraak = afspraak!

Ben je nieuwsgierig en wil je meer informatie? Bel of mail:

+31 (0)6 294381 51

albertjan@groeizaken.nl