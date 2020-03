Op koers naar waterrijk wonen in Harinxmaland

Sneek- Ze hebben er zin in, bij Zwanenburg Projecten. Een nieuwe fase, met de veelbelovende naam ‘Waterrijk Wonen’. Vanwege de 76 duurzame woningen die er straks staan, aan open vaarwater in Sneek.

Afgelopen week kwam er groen licht, het kan van start. Geduld is niet hun sterkste kant; dus stapten twee collega’s van Zwanenburg Projecten alvast in een bootje, helemaal in stijl!

Wat leg jij straks achter huis? Een sloep, optimist, rubberboot voor de kinderen?

Virtuele aanloop naar een échte, gezellige woonwijk aan het water

Harinxmaland, de nieuwe wijk van Sneek, is bekend terrein voor de ontwikkelaar uit Heerenveen. Tussen 2016 en 2018 realiseerden ze er al 66 woningen, onder de namen ‘Groots Wonen’ en ‘Mooi Harinxmaland’.

Gemeente Súdwest-Fryslân stelde het bestemmingsplan vast voor nog eens 76 huizen in fase 1F. In deze nieuwe fase zorgt Zwanenburg als nieuwe eigenaar van de grond ook voor het bouw- en woonrijp maken van het hele terrein, inclusief wegen, straatverlichting en groenvoorzieningen. 76 moderne huizen met de karakteristieke kenmerken van de jaren ’30 bouwstijl. Stuk voor stuk duurzaam en gasloos uitgevoerd.

Uitstraling en indeling werden voor een groot deel overgelaten aan belangstellenden zelf, volgens het vraaggestuurd-ontwikkel-recept van Zwanenburg Projecten. Al een tijd kunnen geïnteresseerden hun woonwensen doorgeven op www.MooiHarinxmaland.nl.

De belangstelling is groot, de start verkoop kan over een aantal weken worden aangekondigd!