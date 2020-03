Warme belangstelling voor Fries softwareplatform

Sneek-Het headless CMS-platform van Snakeware mag zich verheugen in de warme belangstelling van bedrijven en organisaties in binnen- en buitenland. Vooral vanuit de retailsector wordt steeds vaker aangeklopt bij de digital specialist uit Sneek. Onlangs heeft ook supermarktketen Vomar gekozen voor het softwareplatform van Snakeware voor het snel en veilig bouwen en beheren van digitale producties.

Naast digitale producties, waar het bedrijf groot mee is geworden, bouwen de Friezen met Snakeware.Cloud nadrukkelijker dan voorheen aan hun data-driven marketing en software-propositie. De concurrentieslag met internationale CMS-aanbieders als Epi Server, Kentico en Sitecore is nadrukkelijk ingezet. Vorig jaar vloeide via het CMS-platform Snakeware.Cloud maar liefst € 100 miljoen naar klanten van het Friese bedrijf. Een mijlpaal in de 25-jarige geschiedenis van Snakeware en een goede graadmeter voor het succes van het platform.

Toekomst

De markt ervaart volgens Snakeware, in het aanbod van CMS-platformen, steeds vaker problemen met onderhoud, verouderde technologie, kwetsbare versies en een woud aan mogelijke updates en plugins van verschillende kwaliteit. De doorontwikkeling van met name plugins wordt hierbij zelden lang of goed geborgd. “We zien dat de markt steeds meer vraagt naar partijen die volledig kunnen ontzorgen en garant staan voor resultaat, continuïteit en veiligheid en juist daar maken wij het verschil“, aldus Snakeware Chief Ate van der Meer. Snakeware heeft inmiddels ook al haar bestaande klanten gemigreerd naar Snakeware.Cloud om samen met hen klaar te zijn voor de toekomst.

Nederlandse helpdesk

De nieuwe koers van Snakeware werd vorig jaar onderstreept door een forse investering in Snakeware.Cloud. Van der Meer: “Het klantportfolio in onze kernsectoren recreatie, zorg en vooral ook retail is daardoor aanzienlijk gegroeid. We zijn erg blij dat onlangs supermarktketen Vomar in navolging van Poiesz Supermarkten en DetailResultGroep, bekend van DekaMarkt en Dirk, voor ons CMS-platform heeft gekozen. Er is een duidelijke behoefte aan effectieve en gebruiksvriendelijke software van Nederlandse bodem met een Nederlandse helpdesk en korte lijnen. Mochten er toch problemen zijn, dan sta je binnen anderhalf uur bij elkaar op de stoep.”

25 jaar Snakeware

Sinds 1995 helpt Snakeware organisaties op basis van data driven marketing en CMS software bij het realiseren van business doelstellingen. Tot de klanten van Snakeware behoren prominente partijen als DPG Media, Accell Group (o.a. Batavus en Koga), Staatsbosbeheer, en ook supermarktketens Poiesz, Vomar en DetailResultGroep. Dit laatste partnership leverde Snakeware een nominatie op voor de Computable Award 2019, in de categorie ‘Beste E-commerce Leverancier’. Ook won Snakeware al diverse keren Dutch Interactive Awards met de op haar software ontwikkelde digitale producties en is ze wederom één van de FD Gazellen. Op vrijdag 27 maart aanstaande viert het bedrijf haar 25-jarig jubileum, onder meer in het bijzijn van de Friese Commissaris van de Koning Arno Brok.

Meer informatie op www.snakeware.nl.