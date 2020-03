Studenten Horeca serveren gepersonaliseerde magnums in Michelin restaurant  

Sneek- Om de horizon van de studenten te verbreden krijgen studenten van de opleiding Horeca en Hospitality Management in Sneek de mogelijkheid om internationale ervaringen op te doen of in het buitenland stage te lopen. Tim Boomsma en Thijs Hoekstra, studenten Zelfstandig werkend kok, mochten de wereldtop bedienen tijdens hun buitenlandse stage in restaurant Sens in Davos. Ze verrasten de gasten met onder andere een gepersonaliseerde magnum. Twaalf andere studenten Gastheer/gastvrouw en Zelfstandig werkend kok bezoeken deze week Hotelschool ter Duinen in het Belgische Koksijde.

Michelin restaurant Sens

De wereldtop vergaderde afgelopen maand in Davos voor het 50e World Economic Forum. Een bijzondere ervaring voor de horeca studenten Tim Boomsma en Thijs Hoekstra. Zij lopen beide stage bij restaurant Sens van Waldhotel Davos. Onder begeleiding van chefkok Jeroen Achtien, oud-chef van de Librije en eveneens oud-student van de Horecaopleiding in Sneek, serveerden zij verschillende verrassende gerechten. Het fine dining restaurant behaalde recent een Michelinster. In het restaurant serveren de koks alle gerechten aan tafel. Daardoor spreken Tim en Thijs inmiddels ook een aardig woordje Duits en Engels.

Beleving aan tafel

Dat restaurant Sens geen klassieke Zwitserse gerechten serveert is duidelijk zodra je dit chique aangeklede restaurant binnenstapt. Op tafel staat een plank met zes verschillende ingrediënten. Tim Boomsma legt uit: ‘Je mag drie ingrediënten uitkiezen waar we aan het eind van de avond een gepersonaliseerd dessert van maken.’ Na het serveren van onder andere een tosti van merengue met ketchup van biet komt Thom terug voor het dessert. Tim doopt een magnum in de chocolade en daarna in stikstof zodat de chocolade bevriest. Gerard Voskuilen is vol lof over de bijzondere magnum: ‘De crumble van framboos, geelwortel en kruidnagel geven deze magnum een hele bijzondere smaak. Ik kom bij heel veel verschillende restaurants voor mijn werk als docent, maar dat de koks bij elk gerecht aan tafel komen voor een belevenis maakt dit restaurant voor mij heel speciaal’.

Baan in het buitenland

Eind van dit schooljaar ronden zowel Tim als Thijs de opleiding af. Beide studenten kregen een baan aangeboden door Jeroen Achtien. Tim en Thijs hebben veel zin om deze uitdaging in het buitenland aan te gaan. Gerard Voskuilen besluit: ‘Ik ben ontzettend trots op deze jongens. Ze werken ontzettend hard en hebben veel talent voor het vak. Tim en Thijs hebben allebei al een baan voor na de opleiding bij een Michelin restaurant, dus dat zegt genoeg!’.

Excursie België

Naast stagelopen in het buitenland krijgen studenten ook de kans om Buitenlandse excursies te doen. Deze week zijn 12 studenten Gastheer/gastvrouw en Zelfstandig werkend kok op bezoek bij de Hotelschool Ter Duinen in België. De twaalf studenten lopen de hele week mee op verschillende afdelingen: fine dining, patisserie en in het schoolrestaurant. ‘We doen deze excursies met studenten om hen kennis te laten maken met andere culturen en keukens. De manier van werken is heel anders en daar leren studenten ontzettend veel van. Deze school behoort tot de beste hotelscholen van Europa. Hier kunnen ze dus de fijne kneepjes van het vak leren’, aldus Sanne Tax, instructeur Horeca en Hospitality Management Sneek.