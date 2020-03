Lancering strategisch HR-bureau Judith van der Pol

Sneek- Sinds januari is Judith van der Pol uit Sneek haar bedrijf gestart waarmee ze met strategisch HR en (neuro)marketing, organisaties helpt om van hun personeel ambassadeurs te maken. Om zo vacatures ingevuld te krijgen, meer binding met het huidige team te creëren én verzuim te reduceren.



Hoewel onze gemeente ten opzichte van de andere Friese gemeenten nog vrij goed scoort op de meetlat welzijn & welvaart, moeten we toch acteren naar trends die langzaamaan om de hoek komen kijken. Vergrijzing, burn-out & werkgeluk zijn dan ook thema’s waar de gemiddelde ondernemer zich niet mee bezig wíl houden maar gewoonweg móet. Je wilt een team wat zich betrokken voelt bij jouw organisatie, eigenaarschap voelt en het liefst niet al te vaak ziek thuis zit.

“De afgelopen 5 jaar heb ik bij veel Friese bedrijven een kijkje mogen nemen en vaak kwam ik dan ’s avonds thuis en vertelde ik trots tegen mijn vriend wat voor prachtig bedrijf ik gezien heb. Wat voor een gaaf product ze ontwikkelen of hoe groot de impact is met hetgeen ze doen.” Zegt Judith van der Pol trots.

Het viel haar op dat er zo weinig met trots over de impact of over de producten werd verteld. Dat ze dit niet terugvond in de communicatie in het algemeen maar ook helemaal niet in de vacatureteksten of andere bedrijfsuitingen. Wij noordelingen vinden het misschien wat lastig om te vertellen wat ons uniek maakt of wat we meer dan gemiddeld goed doen?

“Friesland loopt langzaam leeg, talent trekt naar het westen. We merken nu al dat dit een enorm effect heeft op de provincie, arbeidsproductiviteit en de balans tussen welzijn & welvaart” constateert Judith.

En misschien is dat bescheidene juist wat Friesland siert, Friezen staan niet zo nodig vooraan om te vertellen waar we allemaal zo goed in zijn. Maar dat we er iets aan moeten doen is duidelijk. Dat de vraag groot is merkte Judith al vrij snel, zelfs in haar onderzoektijd kwamen de bedrijven al naar haar toe met vragen. Intussen heeft ze een training ontwikkeld die aansluit bij zowel de praktisch opgeleiden als theoretisch opgeleiden.

Volgens Judith is het júist belangrijk om de monteur te vragen naar zijn ervaringen bij het bedrijf, hoe kan je anders een passende vacaturetekst schrijven? Juist bij hen is enorm veel nuttige informatie te vinden. “Ik kan altijd even meekijken in een adviesgesprek hoe het één en ander nu gaat. Daarnaast is er vanaf 2 maart een mooie subsidie aan te vragen waarmee je 80% vergoed kan krijgen en dat maakt dat we dit traject nog laagdrempeliger in kunnen gaan”.

Vanaf vandaag staat haar website live (www.judithvanderpol.nl) en kan je daar terugvinden wat de trainingen inhouden.