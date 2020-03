Leverancierslunch nieuwe pand Sterk & sVeer

Sneek- Op 9 april opent Sterk & sVeer de deuren van het nieuwe winkelpand aan het Grootzand 42 in Sneek. De verbouwing van het pand is nu nog in volle gang. Toch waren de bouwvakkers gistermiddag even verdwenen. Een dertigtal leveranciers waren uitgenodigd voor een lunch in het nieuwe pand. Vertegenwoordigers van grote merken zoals Vt-wonen tot aan het kinderspeelgoed merk Djeco, ze waren er allemaal. Een unieke manier om het nieuwe pand te introduceren en een kijkje te nemen achter de schermen.

‘Ik vond het belangrijk om juist op dit moment van de bouw waar we middenin zitten de leveranciers uit te nodigen! Samenbouwen aan een pand en laten zien waar we voor staan,



Voor ons begint nu het inrichten en we gaan de laatste weken in voor de opening, spannend maar het allerleukste wat er is!’ Aldus eigenaresse Piety van der Veer.

Dat dit een uniek concept is blijkt uit de reacties van de leveranciers. Ze gaven aan dit nog nooit eerder meegemaakt te hebben, iedereen was enorm enthousiast! De hapjes en de drankjes werden verzorgd door Gritta Events styling food.

Anne Oosterhof