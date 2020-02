Inspiratietour voor werkzoekenden 

Sneek- Vandaag bezoeken zo’n 60 werkzoekenden tijdens een Inspiratietour 12 verschillende werkgevers in het westen van Friesland. Fryslân Werkt! organiseert regelmatig Inspiratietours om werkzoekenden met een uitkering kennis te laten maken met voor hen onbekend werkterrein. Wethouder Luciënne Boelsma van gemeente De Fryske Marren geeft om 9.00 uur het startsein in het gemeentehuis in Joure.

Deelnemers & route

Vanuit drie opstapplekken (Joure, Franeker en Sneek) vertrekken bussen met daarin 60 werkzoekenden voor een kennismaking met werkgevers zoals de LEVVEL betonfabriek in Harlingen, Feadship in Makkum en JIP in Joure. Alle deelnemende werkzoekenden ontvangen momenteel een uitkering van hun gemeente of van UWV.

Doel

Vaak blijven mensen zoeken naar werk in branches die bij hun bekend zijn, maar waar nu geen of nauwelijks werk meer in te vinden is. Met de Inspiratietour willen we werkzoekenden in beweging krijgen, hun interesse wekken voor verschillende branches en hun weer in mogelijkheden laten denken. Na de inspiratietour gaan we met alle deelnemers in gesprek om hun ervaringen te horen en bespreken we hun baanwensen en -kansen.

Fryslân Werkt!

In Fryslân Werkt! hebben alle Friese gemeenten, UWV, SW-bedrijven, Leerwerkloket, onderwijs en sociale partners hun krachten gebundeld. Gezamenlijk ondersteunen wij werkgevers bij het ‘inclusief ondernemen’ op het gebied van personeel.