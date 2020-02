Woningverbetering 49 woningen Willem de Zwijgerstraat in Sneek

Sneek- Maandag 10 februari tekenden Jeriça Hartholt van woningcorporatie Accolade en Gerard van der Duim van Bouwbedrijf Lont de overeenkomst voor de woningverbetering van 49 woningen. Het gaat om een mix van gezinswoningen en duplexwoningen aan de Willem de Zwijgerstraat in Sneek. In ruim zes maanden tijd worden de huizen flink aangepakt.

Buurtmakerspilot: bewoners denken mee

Het tekenmoment had een lange aanloop. Dit komt omdat Accolade dit project heeft aangemerkt als buurtmakerspilot. Bewoners krijgen in dit project zeggenschap. Vanaf het begin van het traject zijn zij actief betrokken. Want de bewoners kennen hun woning het beste.

Verbeterpunten ingebracht door bewoners

Eind 2017 organiseerde de woningcorporatie een bewonersavond. Ze gingen in gesprek met de bewoners. Zij konden aangeven wat goed is aan de binnen- en buitenkant van de woning en de woonomgeving. Maar ook waar verbeterpunten liggen. Uiteindelijk kwamen hier 180 punten uit. Daarna werden tijdens een nieuwe bewonersavond prioriteiten bepaald. Een plan van aanpak en selectie van aannemers volgden. Hierbij werd gekozen voor Bouwbedrijf Lont. Zij gaan het werk uitvoeren.

Meer wooncomfort en energiezuiniger

In de woningen worden onder andere de douche en het toilet vervangen. Ook komen er nieuwe deuren en kozijnen. Verder wordt het binnenklimaat van de woningen verbeterd en worden de huizen een stuk energiezuiniger. Bewoners kunnen verder enkele opties kiezen. Daarnaast gaat Accolade in gesprek met de bewoners over het verbeteren van de leefomgeving. Op de opties na, wordt al het werk zonder huurverhoging uitgevoerd.

Planning

De voorbereidingen voor het werk zijn in volle gang. Nu het contract is getekend gaat Bouwbedrijf Lont de bewoners informeren over de planning van het werk. Dit gebeurt tijdens een bewonersavond op 5 maart. Meer informatie over het project staat op www.accolade.nl/willemdezwijgerstraat.