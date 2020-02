Friese Rabobanken staan samen voor een financieel gezonde toekomst van jongeren

Sneek-Gister organiseerden de Friese Rabobanken bij roc Friese Poort in Winkelcentrum Zaailand het gastcollege ‘Een financieel gezond leven’. Veel jongeren hebben schulden, betalingsachterstanden of kunnen geen geld meer opnemen. Rabobank wil jongeren benadrukken dat je al jong grip op je geld moet hebben. Want straks heb je het nodig! Financiële zelfredzaamheid is een van de thema’s in het maatschappelijk jaarverslag dat Rabobank vandaag presenteert.

De meerderheid van de aanwezige studenten zijn student mentor en nemen deel aan het MentorProgramma Friesland. Joshua, student van NHL Stenden Hogeschool en student mentor, gaf als reactie op het gastcollege: “Ik ben bijna klaar met mijn studie en wil binnenkort graag een huis kopen met mijn vriendin. De gevolgen die een studieschuld en een krediet hebben op de hoogte van je hypotheek waren mij niet bekend. Dat zal ik ook zeker doorgeven aan studenten die ik begeleid.”

Jong geleerd…

Als coöperatieve bank vindt Rabobank het haar verantwoordelijkheid om kinderen en jongeren te leren omgaan met geld. En ouders en leraren daarbij te ondersteunen. De Friese Rabobanken geven naast hbo- en mbo-studenten ook gastlessen aan leerlingen van het voortgezet onderwijs en basisschoolkinderen. Tijdens de Week van het geld van 23 tot en met 27 maart geven enthousiaste Friese Rabobankmedewerkers zo’n 130 gastlessen om financiële kennis en bewustwording bij kinderen te vergroten. Ook is het starten van een bedrijf en wat daar allemaal bij komt kijken een thema dat Rabobank vaak op verzoek van scholen in gastlessen behandelt.

Renate Venema-Zomer, Directievoorzitter Sneek-Zuidwest Friesland die de studenten namens de vier Friese Rabobanken (Heerenveen, Drachten, Sneek en Leeuwarden) verwelkomde: “Ik vind het geweldig dat zoveel studenten interesse in dit gastcollege hebben getoond. En dat zij de opgedane kennis en inzichten willen inzetten om andere studenten, die moeite hebben om alles zelf op te lossen, te helpen. Samen maken we het verschil. ”

3 miljoen euro naar lokale leefomgeving Friesland

Vandaag presenteerden de Friese Rabobanken ook het Maatschappelijk Jaarverslag van 2019. Rabobank is betrokken bij veel maatschappelijke initiatieven in Friesland en investeert een deel van haar winst in de samenleving. Deze investering wordt ook wel het coöperatief dividend genoemd. Jelmer Algra, Directievoorzitter Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland: “Vorig jaar hebben de vier Friese Rabobanken een bedrag van in totaal 3 miljoen euro (€ 1,9 miljoencoöperatief dividend en € 1.1 miljoen sponsoring en donaties) gegeven aan Friese initiatieven en projecten en lokale sport- en cultuurverenigingen. Samen met onze klanten, leden en partners bundelen we onze krachten en maken we de lokale leefomgeving van Friesland sterker en toekomstbestendiger.” In deze infographic wordt de maatschappelijke impact in 2019 voor de regio uitgelicht.

Om het verschil maken, hebben de Friese Rabobanken naast financiële zelfredzaamheid van jongeren en ouderen nog drie speerpunten in hun maatschappelijke agenda benoemd. Rabobank wil de regionale economie van Friesland versterken door ondernemers helpen te groeien. En circulair, duurzaam en/of innovatief ondernemen wordt gestimuleerd. Ook wil Rabobank particuliere klanten motiveren duurzame keuzes te maken, waardoor een prettige en duurzame leefomgeving in Friesland ontstaat.

Samen bereiken we meer dan alleen

Rabobank stelde na afloop van het gastcollege een aantal samenwerkingspartners de vraag: Hoe wil jij samen met de Friese Rabobanken het verschil maken.

Bekijk hier het filmpje.

Foto: Kroese Media