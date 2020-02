Annet de Jong Makelaardij op nieuwe locatie Leeuwarderweg 19 in Sneek

Sneek- Annet de Jong Makelaardij was ruim 40 jaar op het Kleinzand in Sneek gevestigd. De makelaardij verhuist half februari naar de Leeuwarderweg 19 in de Waterpoortstad. Het nieuwe kantoor is gelegen naast de rotonde en supermarkt van Jumbo.

De voormalige huisartsenpraktijk is de afgelopen maanden grondig verbouwd tot een modern kantoor met meerdere werkplekken en spreekruimtes. Ook zijn er 2 zeer royale appartementen gerealiseerd. Het appartement op de begane grond is nog beschikbaar voor huur.

“Natuurlijk brengt een verhuizing een hoop drukte met zich mee. Toch doen we ons best om het werk zo veel mogelijk door te laten gaan tijdens deze verhuizing. Het kantoor is op 17 februari a.s. gesloten, maar telefonisch of per e-mail blijven we bereikbaar. Wij proberen het woningaanbod zo snel mogelijk op het nieuwe adres te laten zien, maar dat zal niet dezelfde dag al lukken”, aldus een woordvoerder van het gerenommeerde makelaarskantoor.