Tichelaar Schilders neemt Bootsma Schilders B.V. over

Hommerts- Per 1 januari van dit jaar heeft Tichelaar Schilders Wolvega Bootsma Schilders B.V. uit Hommerts overgenomen. Door deze overname is de toekomst van Bootsma Schilders BV gegarandeerd en verwachten wij onze dienstverlening nog verder te optimaliseren. In verband met het ontbreken van een opvolger hebben Sjoerd Feenstra en Wilma Albronda hun aandelen verkocht en gaan ze genieten van hun pensioen.

De expertise van Bootsma en Tichelaar schilders worden samen gevoegd, zodat het beste van beide bedrijven optimaal wordt benut. Met de overname van Schildersbedrijf Bootsma B.V. versterkt Tichelaar zijn aandeel als schilderspecialist in Friesland en de rest van NoordNederland.

Bootsma en Tichelaar Schilders bij beide bedrijven die al meer dan 50 jaar bestaan. Tichelaar in de regio Heerenveen en Bootsma in de regio Sneek. Beide bedrijven hebben een ruime ervaring op het gebied van schilderwerk, wandafwerking, houtrot herstel en beglazing.

Door de overname is het aantal personeelsleden gestegen ruim 40 man. De bekende bedrijfsnamen en contactgegevens wijzigen niet.