Pollepleats Westhem populaire trouwlocatie

Westhem- Tsjerke is de populairste trouwlocatie van Friesland. Dat maakte trouwlocatiespecialist; Toptrouwlocaties afgelopen maandag bekend. Deze locatie kreeg de meeste aanvragen binnen de provincie op het landelijke platform van Toptrouwlocaties. De tweede plek in provincie Friesland wordt ingenomen door Tjaarda Oranjewoud, gevolgd door de Pollepleats. De volledige lijst is terug te vinden op de website van Toptrouwlocaties.nl.

Landelijke winnaars

De grote landelijke winnaar is voor het vierde(!) jaar op rij; Kasteel De Hooge Vuursche. Dit bijzondere kasteel, gelegen in de bossen bij Hilversum en Baarn, is al jaren een populaire locatie voor bruidsparen.

Toptrouwlocaties

Het is het negende jaar op rij dat Toptrouwlocaties de populairste locaties van ons land deelt. De organisatie is overkoepelend voor één van de grootste trouwplatformen van Nederland, waar één op de drie bruidsparen hun trouwlocatie vindt. Ook organiseert Toptrouwlocaties jaarlijks vijf keer de Open Toptrouwlocatie Route, een landelijke open dag voor trouwlocaties. Tijdens deze open dagen vinden ieder jaar zo’n 16.500 bezichtigingen door aanstaande bruidsparen op trouwlocaties plaats.

