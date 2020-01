Opening Boot Holland 2020 

Sneek-De watersportbeurs Boot Holland beleeft haar 30e editie en staat bol van de primeurs en noviteiten. De opening van Boot Holland 2020 vindt plaats op vrijdag 7 februari aanstaande op het Fossiel vrij varen plein in de Frankenhal (stand 4200).

Het programma ziet er als volgt uit:

09.00 uur Inloop koffie/thee op het Fossiel vrij varen plein (stand 4200)

09.15 uur Welkom door Beursorganisatie / Geert van Tuinen

09.20 uur Ale Bok van het SEFF (Stifting Elektrysk Farre Fryslân)

09.30 uur Bouwe de Boer, de Friese energie-commissaris.

09.40 uur Uitreiking Motorboot Vaarprijs 2019 door Peter Holleman, voorzitter KNMC

09.50 uur Openingshandeling

Boot Holland is van 7 t/m 11 februari in de WTC Expo Leeuwarden. Meer informatie over de beurs vindt u hier: www.boot-holland.nl