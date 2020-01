Restaurant Aan de Gracht uit Sneek wint Nederlandse Horeca Prijs  

Sneek-Restaurant Aan de Gracht uit Sneek is winnaar geworden van de Nederlandse Horeca Prijs. Aan de Gracht won de prijs in de categorie beste lunchroom van Súdwest-Fryslân. “Het is onze eerste prijs in ons 3-jarig bestaan. Dit voelt als een bekroning op ons werk en een waardering van onze gasten”, aldus eigenaar en uitbater Joris Hagting van Restaurant Aan de Gracht.

Nominatie en verkiezing

“We zijn genomineerd door één van onze gasten wat we op zich al heel bijzonder vonden. De uiteindelijke verkiezing is bepaald door een vakjury en het aantal ingebrachte stemmen in combinatie met de hoogste waardering die de deelnemende bedrijven ontvingen. 20 januari is de prijsuitreiking tijdens een feestelijk award festival in Studio’s Aalsmeer waar we met het hele team naar toe gaan”, besluit de enthousiaste Joris Hagting.