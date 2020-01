Afbraak oude tankstation Veenema

Sneek- De afbraak van het oude Texaco tankstation van Veenema aan de Oude Oppenhuizerweg 2 in Sneek is in volle gang. Niet alleen boven de grond, maar ook zeker wat er in de bodem zit. Vandaag gaan de tanks eruit. De hele klus moet aan het einde van deze maand geklaard zijn en dan kan er worden begonnen met de sanering van de grond. Zoals bekend komt er op deze plaats een nieuwe Lidl.

Het nieuwe ultramoderne tankstation van de Jongens van Veenema aan de Lorentzstraat is sinds december vorig jaar volop in bedrijf.

foto’s Henk van der Veer