Prijsuitreiking ‘Gezond voor de kleine mond’

Sneek- De community Wijs met je spijs organiseert samen met De Walrus Sneek en Leeuwarden de winactie ‘Gezond voor de kleine mond’ op dit moment. Mensen kunnen tot 1 februari 2020 hun lekkere en gezonde kindergerecht insturen via doejemee.nl/wijs-met-je-spijs. Dit wordt georganiseerd zodat kinderen gezondere keuzes in restaurants kunnen maken.

Op 1 maart 2020 is de prijsuitreiking hiervan in de Walrus te Sneek: Een vijfkoppige kinderjury gaat uit een selectie (door community leden en de koks van de Walrus gekozen) van drie gerechten de uiteindelijke winnaar kiezen om 16.00 uur. De inloop is om 15.30 uur.