Overname Autobedrijf VKV door Wouter Alblas

Sneek- Per 1 januari 2020 is Wouter Alblas de nieuwe eigenaar van VKV autoservice aan de Tingieterstraat in Sneek. De vorige eigenaar, Thom Veenema, is in 1995 gestart met het bedrijf waar ook het gedeelte winkel met onderdelen bij hoort. Thom was op zoek naar een geschikte vervanger die net als hij met hart en ziel de zaak draaiend houdt. Hij zag in Wouter Alblas de juiste opvolger.



Wouter was sinds 1 januari 2010 werkzaam als monteur bij de Volvo garage in Sneek. Hier heeft hij veel ervaring opgedaan in het onderhouden en repareren van auto’s maar ook in omgaan met klanten en receptie werkzaamheden. De wens voor een eigen zaak ontstond en na een flinke periode van oriënteren raakte Thom en Wouter in gesprek. Wouter heeft de afgelopen maanden meegewerkt in de garage en is per 1 januari dus volledig eigenaar en verantwoordelijk. Thom blijft de komende tijd het winkel gedeelte nog zelf doen.

Op 1 januari was de garage natuurlijk gesloten i.v.m. nieuwjaarsdag maar hebben zijn vriendin en zus hem verrast met een ‘surprise’ opening waar vrienden, familie en Thom bij waren. Thom heeft symbolisch de schaar overhandigd en Wouter heeft het lint doorgeknipt. Daarna was er tijd voor champagne!