Witte Lakenvelder in de Peperstraat

Sneek- Daar waar nu nog Le Bon Goût Kaas- en Wijnwinkel van Wil de Vries in de Peperstraat is gevestigd, zal binnenkort de Witte Lakenvelder haar intrek nemen.

Tjalco de Witte (archieffoto) uit Jutrijp heeft het pand gekocht en de bedoeling is dat er in de karakteristieke winkel het assortiment van De Witte Lakenvelder verkocht gaat worden.

Naast het room- en kaneelijs van de Witte Lakenvelder, allemaal bereid in de ijsmakerij aan de Riperwei 8a in Jutrijp, zullen ook de hamburgers van de Lakenvelder in de Peperstraat over de toonbank gaan. Wanneer de winkel precies open gaat is nog niet bekend.