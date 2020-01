Margje 24 opent ijssalon in de Galigastraat

Sneek-In het pand waar tot voor kort Zoet & Zo (Limburgia) zat, komt binnenkort IJssalon Margje 24. Eigenaren Sander en Deborah Bouma hebben al sinds 2012 een ijsboerderij in Workum. Vorig jaar maart opende Margje 24 de deuren van hun ijssalon in Leeuwarden.

“Margje 24 is een kalfje dat symbool staat voor onze ijsboerderij. Voordat we concreet met de plannen voor onze ijsboerderij waren begonnen, hebben wij lang nagedacht over hoe we deze zuiveltak zouden gaan noemen. Dat is Margje 24 geworden. Een leuke naam die je niet zo vaak hoort”, is het verhaal achter de naam.