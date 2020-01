Genomineerden Verkiezing Friese Onderneming 2020 bekend

Sneek- Het nieuwe jaar kan goed beginnen voor: Maarsingh & Van Steijn (Leeuwarden), Bolt Kassasystemen / Mplus Kassa (Leeuwarden), Oreel Groep (Hallum), Spinder Stalinrichtingen (Drachten), Friesland Lease (Drachten) en UCC Coffee (Bolsward). Deze zes mooie ondernemingen zijn genomineerd voor de Verkiezing Friese Onderneming van het Jaar 2020!

De afgelopen maanden was de VFO-werkgroep verantwoordelijk voor het maken van deze selectie van genomineerden uit een lange lijst met ingezonden kandidaten. “Dit zijn weer 6 prachtige bedrijven die in hun branche écht het onderscheid maken. Als we bedrijven benaderen is er soms wat extra overtuigingskracht nodig om de Friese bescheidenheid te overwinnen. Als de keuze is gemaakt om mee te doen, dan zie je ook dat ze er vol voor gaan”, aldus voorzitter van de werkgroep Jan van der Linden. ‘Het is opvallend om te zien dat ze daarbij worden gesteund door hun medewerkers, collega-ondernemers, gemeenten en klanten. De impact van de prijs wint daarmee aan waarde”.

Nu ligt het lot in handen van de jury en bovenal van de genomineerden zelf. Aan de hand van een uitgebreide vragenlijst en de Business Maturity Model Scan van Deloitte, laat de jury zich informeren. Deze scan beoordeelt de “volwassenheid” van de genomineerde ondernemingen op het gebied van strategie, mate van innovatie, bedrijfsvoering en financiële resultaten van de deelnemende bedrijven. Dat laatste onderdeel wordt uitgediept door financiële specialisten van de Rabobank.

In aanloop naar de finale op dinsdag 7 april 2020 bezoekt de jury de finalisten voor een verdieping in de bedrijfsvoering, het product, de markt en de mensen die er werken. De jury bestaat uit ondernemer Jennifer Westers, ondernemer René de Heij, ondernemer en winnaar van vorig jaar Nic Bakker en staat onder leiding van gedeputeerde Sander de Rouwe.

Finale op 7 april 2020

Maandag 2 maart presenteren de genomineerden zich aan de jury. Zij selecteren dan drie finalisten. De jury laat zich bij haar beoordeling inspireren en leiden door de innovatie en inventiviteit binnen bedrijven en de mate waarin bedrijven offensief kansen weten te creëren en benutten die zich aandienen door veranderende (markt)omstandigheden. Ook het duurzame beleid van de bedrijven ten aanzien van het menselijk kapitaal en de mate waarin de (financiële) resultaten daarvan inzichtelijk zijn, worden meegenomen bij de beoordeling.