Lytse Skat-Koesterkisten wordt voorgezet door nieuwe eigenaar

Heeg-Lytske Skat-Koesterkisten, het bedrijf van Sjoeke Kampen uit Nijemirdum wordt toch voortgezet. Esther Posthuma uit Heeg mag zich de nieuwe eigenaar noemen. ‘Ik voel, dit is wat ik moet gaan doen. Het past mij!’

Onlangs kondigde de oprichter van Lytse Skat op haar Facebookpagina aan dat ze met haar koesterkistenbedrijf ging stoppen. Haar volgers reageren massaal. Veel klanten die vertellen over de grote emotionele waarde van de Koesterkisten en er melden zich ook verschillende mensen die belangstelling hebben om het bedrijf over te nemen.

Tien jaar geleden richtte Sjoeke Lytse Skat op. ‘Ik heb het concept zelf bedacht en op de markt gebracht. Een gepersonaliseerde houten Koesterkist, het perfecte kraamcadeau, maar ook waardevol bij andere ingrijpende levensgebeurtenissen zoals overlijden en trouwerijen. Ik kijk terug op een prachtige tijd. Ik heb veel dankbaarheid ontvangen van de klanten en de mensen die de Koesterkist cadeau kregen.’

Esther Posthuma uit Heeg is de nieuwe eigenaar van Lytse Skat-Koesterkisten. Ze zet het bedrijf voort onder de naam Koesterkisten. Esther is thuis in het bewerken van foto’s en kijkt uit naar het ontwerpen van de Koesterkisten. ‘Het idee, dat ik iets persoonlijks mag maken, iets wat zo gewaardeerd wordt, een cadeau mag maken waarin herinneringen in kunnen worden bewaard. Dat is toch bijzonder dat je dat aan iemand kunt geven. Hoe meer Sjoeke over haar gemaakte kisten vertelt, over de blije verhalen maar ook over verdrietige verhalen, hoe meer ik voel, dit is iets wat ik moet gaan doen. Het past mij!’, zo vertelt Esther enthousiast.

‘Ik heb er zoveel zin in en kan niet wachten tot ik iemand blij mag maken met mijn eigen gemaakte Koesterkist!’