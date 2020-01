Boddeüs neemt Van Boxtel Hoorwinkels in Franeker over

Advertentie– Franeker-Op 1 januari 2020 wisselt Van Boxtel hoorwinkels in Franeker van eigenaar. Boddeüs zien & horen neemt op de eerste dag van het nieuwe jaar de Franeker audicien over. De eerste drie maanden, kunnen klanten terecht bij Boddeüs op het Raadhuisplein. Medio april 2020 verhuist de audiciensafdeling van Boddeüs naar het nieuwe adres op Ockingahiem 14. Vanaf die datum heet de nieuwe zaak van Martin en Simone Gorter en mede-eigenaar & audicien Martin Dijkstra: Hoorzorg Friesland.

Dat het Boddeüs is die Van Boxtel overneemt, zal weinigen verbazen. Boddeüs – met zaken in Franeker en Sneek – adviseert al sinds 2008 slechthorenden en levert al net zolang maatwerkoplossingen op het gebied van horen. ‘De ontwikkelingen gaan razendsnel’, zegt Martin Dijkstra. ‘De hoortoestellen van 10 jaar geleden, zijn in niets te vergelijken met die van nu’.

Het Nieuwe Horen

De modellen die we zien, zijn klein. ‘Dit is nanotechnologie op zijn best. Zo verfijnd, zo slim. Wij noemen dit het ‘Nieuwe Horen’. Destijds had een gehoorapparaat twee standen: aan – uit’, zegt Dijkstra. ‘Nu pas je ‘het gehoor’ eenvoudig aan met je smartphone’. Die blur aan omgevingsgeluiden op een feestje, waardoor luisteren onmogelijk is. Een vergadering waar je wél de persoon tegenover je hoort, maar niet degene die pal naast je zit. Het behoort volgens Dijkstra allemaal tot het verleden. ‘Op je mobiel wissel je net zo makkelijk van omgeving als van situatie, en daar’, gaat Dijkstra verder: ‘waar jij het niet doet, doet het hoortoestel het voor je’.

Overname

Boddeüs gaat met ‘Hoorzorg Friesland’ verder met wat het nu al doet. ‘We blijven voorop lopen in de ontwikkelingen op hoorgebied’. Vanaf 1 januari zijn mensen met gehoorproblemen en de klanten van Van Boxtel van harte welkom bij Boddeüs op het Raadhuisplein. Medio april opent het gespecialiseerde ‘Hoorzorg Friesland’ met de audiciens van Boddeüs op Ockingahiem 14. ‘Het verbeteren van zicht en alles wat er mee samenhangt, is prachtig. Maar de uitdrukking op iemands gezicht die plotseling weer kan horen? Dat is zo onvergetelijk mooi’, besluit Dijkstra.