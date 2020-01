Word jij ons nieuwe mondhygiënist(e)?

Advertentie-Sneek-Kliniek Tandheelkunde Sneek is volop aan het groeien. Daarom zijn wij op zoek naar een nieuwe mondhygiënist(e).

Wie wij zoeken

Bij Kliniek Tandheelkunde Sneek heb je als mondhygiënist(e) een centrale rol voor de patiënt. De behoefte van de patiënt is jouw passie, jij bent verantwoordelijk voor preventie en helpt onze tandartsen bij de behandeling. In onze goed georganiseerde tandartspraktijk werken we dagelijks aan een mooie lach als het visitekaartje van onze patiënten. Ben jij:

– (bijna) afgestudeerd als mondhygiënist

– Parttime of fulltime beschikbaar

– Iemand met een flexibele werkhouding

Dan zoeken wij jou!

Wie wij zijn

Kliniek Tandheelkunde Sneek is een dynamisch bedrijf en één van de modernste tandartspraktijken van Noord-Nederland. Wij stellen persoonlijke aandacht voor patiënten voorop en onderscheiden ons met een brede waaier aan specialismen en innovatieve behandelingstechnieken voor jong en oud.

Wat wij jou bieden?

– Een afwisselende baan in een jong en modern bedrijf waar geen dag hetzelfde zal zijn

– Een goed salaris volgens de KNMT voorwaarden

Enthousiast? Enthousiast? Stuur een korte motivatie en CV naar Doris Post via: sollicitaties@tandartssneek.nl