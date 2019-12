Waarom een inboedelverzekering afsluiten?

ADVERTORIAL- Of je het huis nu huurt, of hebt gekocht, het is belangrijk om de spullen en het huis te verzekeren om hoge kosten te voorkomen. Zo kun je doormiddel van een inboedelverzekering (https://www.poliswijzer.nl/woonverzekering) alles wat in het huis staat verzekeren. Zo komt u nooit voor hoge kosten bij brand of inbraak.

Wat is een inboedelverzekering?

De inboedelverzekering dekt de persoonlijke bezittingen die je in het huis hebt als deze beschadigd, verloren of gestolen zijn. Dit kunnen dingen zijn zoals meubels, kleding, computers, koelkasten, elektrische apparatuur, gereedschap en sieraden. Huiseigenaren combineren meestal hun inboedelverzekering met een opstalverzekering tot een enkele woning- en inboedelverzekering. Als je het huis huurt, is het belangrijk om uw bezittingen te verzekeren, omdat de verzekering van de verhuurder alleen het onroerend goed van de verhuurder dekt – de spullen zijn niet inbegrepen.

Hoeveel moet u de inhoud verzekeren?

Wanneer je nadenkt over hoeveel inhoudsverzekering u nodig hebt, is het handig om een lijst te maken van alle bezittingen. Van deze lijst kijk je wat het nieuw zou kosten. Een goede manier om dit te doen is iedere kamer bij langs te gaan en te kijken wat er staat.

Extra tip

Bewaar bonnetjes van huishoudelijke goederen voor het bewijs van eigendom.

Inboedelverzekering voor mensen met lage inkomens

Hoeveel je ook verdient, als je bezittingen belangrijk voor je zijn, moeten ze verzekerd worden. Het is vooral belangrijk om je spullen te verzekeren als je een laag inkomen hebt en niet het geld zou hebben om ze te vervangen als ze worden gestolen of vernietigd.

Inboedel verzekeren hoeft helemaal niet duur te zijn. Voor € 5,- tot € 10,- kunt u al een inboedelverzekering afsluiten waarmee je een goede dekking hebt. Kortom, zorg ervoor dat uw spullen goed verzekerd worden, het kost u namelijk meer wanneer deze kapot gaan of worden gestolen zonder verzekering.