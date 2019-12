Le Bon Goût Kaas- en Wijnwinkel verkocht

Sneek- Wil de Vries, eigenaar van Le Bon Goût Kaas- en Wijnwinkel in de Peperstraat, heeft zijn zaak verkocht. Op 2 januari 2020 begint de opheffingsuitverkoop in de karakteristieke winkel in de Peperstraat. “We zijn dus met de laatste loodjes bezig, maar zo voelt het absoluut niet”, aldus De Vries. “Iedereen is nu nog van harte welkom, we hebben het nog even heel erg druk voor de feestdagen.”

Wie en wat de nieuwe eigenaar met het pand van plan is, wilde De Vries niets over zeggen. “Dat is niet aan mij”.

Foto Henk van der Veer