Koninklijke Douma Staal in de avondschemer

Sneek- Sinds oktober van dit jaar mag Douma Staal het Predicaat Koninklijk dragen. Het predicaat werd tijdens het eeuwfeest, op 11 oktober, uitgereikt door de Commissaris van de Koning Arno Brok in het bijzijn van burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân, in een overvolle bedrijfsloods met honderden mensen. De officiële toekenning was op 30 september 2019.

Dat de Sneker firma grutsk is op het Koninklijke predicaat moge duidelijk zijn. In de avondschemer steekt het kroontje boven de naam van het familiebedrijf prachtig af.

Foto Henk van der Veer