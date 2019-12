Energie besparen in 2020

ADVERTORIAL-Je huis isoleren is ontzettend belangrijk. Niet alleen voor het milieu, maar ook voor de energierekening. Besparen op je energie doe je niet alleen door het gunstigste contract af te sluiten maar ook door daadwerkelijk minder te gebruiken. Daarnaast stoot u ook nog eens minder CO2 uit op deze manier wat ook goed is voor het milieu.

Spouwmuurisolatie

Een woning isoleren begint vaak bij de bouw. Daarom is het verstandig om voor het bouwen van uw huis na te denken over welke isolatiemethode het beste werkt.

Spouwmuurisolatie is wat dat betreft de beste methode als het gaat om de isolatie van gevels. In zo’n 4 jaar bespaar je door deze methode zoveel op je energierekening dat je de kosten als het ware hebt afbetaald. Kortom na 4 tot 5 jaar (afhankelijk van je verbruik) begint de besparing echt te schelen in de portemonnee.

De berekening:

Het installeren van een spouwmuur kost bij een tussenwoning zo’n € 800,-. Het bureau MilieuCentraal heeft berekent dat zo’n spouwmuur in een tussenwoning zo’n 210 euro per jaar moet besparen op de gemiddelde energiekosten. Na 4 jaar zou dit dus terug verdient moeten zijn.

Toch kan een spouwmuur ook nog worden gecreëerd bij reeds bestaande woningen. De woning moet hiervoor wel een spouwmuur hebben. Voor woningen die tussen 1920 en 1976 zijn gebouwd geld dit. Woningen die voor deze tijd zijn gebouwd beschikken meestal niet over een spouwmuur en hierbij is het dus niet mogelijk.

Type woning Gemiddelde besparing op het gasverbruik

De besparing die je kunt behalen door middel van spouwmuurisolatie.

Tussenwoning 10 tot 12%

Hoekwoning 20 tot 22%

Vrijstaande woning 22 tot 24%

Besparen op de energierekening

