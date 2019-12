Piet Haaksma genomineerd voor Beste Echte Bakker

Sneek– Piet Haaksma, De Echte Bakker uit Sneek is genomineerd voor de titel Beste Echte Bakker 2020. Het Echte Bakkersgilde in Wageningen maakt op maandag 20 januari 2020 bekend wie de Gouden Schieter wint en wie zich heel 2020 overall winnaar mag noemen als ‘Beste Echte Bakker’.

De eindrangschikking wordt zoals ieder jaar uitgevoerd door de Radboud Universiteit Nijmegen en komt tot stand na een gewogen gemiddelde van de cijfers behaald bij kwaliteitskeuringen, productcompetities en winkelbeoordelingen, waarbij gestandaardiseerde scores worden berekend ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Deze gemiddelden waren over 2019: kwaliteit 7,442 en voor de winkelbeoordelingen 8,643 punten.

Jacob en Anke Heemstra, de eigenaren van Piet Haaksma, zijn heel blij met de nominatie. Jacob: “Dit is de eerste keer dat we genomineerd zijn. Onze producten worden regelmatig gekeurd en we proberen altijd wat te doen met de opmerkingen die we terugkrijgen. Productkwaliteit staat namelijk hoog in het vaandel bij ons. Ik ben heel benieuwd op welke plek we eindigen.” Het hele jaar door wordt bij Piet Haaksma gewerkt aan brood- en banketproducten van topkwaliteit. De focus ligt op de details en het is heel knap dat dit bedrijf bij de top tien van Beste Echte Bakkers behoort.

Keurmeesters

Door het jaar heen worden 17 producten onaangekondigd uit de winkels gehaald en beoordeeld door de keurmeesters van het Nederlands Bakkerij Centrum. Daarnaast organiseert het Gilde jaarlijks productcompetities voor paasbroden, roomboter amandelstaven, kerststollen en oliebollen. De kwaliteit en uitstraling van de winkels wordt getest tijdens de winkelbeoordelingen.

Tien bakkersbedrijven

De volgende bakkersbedrijven horen bij de eerste 10 beste Echte Bakkers van Nederland en zijn dus in de race voor de titel Beste Echte Bakker 2020 (in alfabetische volgorde):

August van Vilsteren, De Echte Bakker in Diever

Filius, De Echte Bakker in Yerseke

Gommans, De Echte Bakker in Sevenum

Joost Snijders, De Echte Bakker in Stramproy

Piet Haaksma, De Echte Bakker in Sneek

Steenbergen, De Echte Bakker in Meppel

Thijs Koolen, De Echte Bakker in Ell

Toet, De Echte Bakker in Apeldoorn

Van der Steen, De Echte Bakker in Made

Van Mook, De Echte Bakker in Nistelrode

De Gouden Schieter is een trofee die symbool staat voor bakkersvakmanschap. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van De Echte Bakkers op 20 januari 2020 wordt ook bekend gemaakt welke EchteBakkers de Gouden, Zilveren en Bronzen Schieters in ontvangst mogen nemen.