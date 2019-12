Koninklijke Douma Staal neemt gebouwencomplex Ziemann Holvrieka over

Sneek- Per heden heeft Koninklijke Douma Staal het gebouwencomplex van Ziemann Holvrieka aan de Lorentzstraat 7 in Sneek overgenomen. Het terrein is 32.663 m2 met een bebouwd oppervlak van 13.930 m2. “Het terrein is aangrenzend aan de panden van onze dochteronderneming Fisher Edelstaal. Het is een grote en belangrijke stap voor de toekomst van zowel Douma als Fisher. In het gebouw zullen voorraden worden opgeslagen en een nieuwe profielen lasersnijmachine voor zware buisprofielen en balken worden geplaatst”, laat directeur Geert Jan Douma weten.