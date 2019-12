Versnelling innovatie door samenwerking Antonius Zorggroep en Philips

Sneek- De Antonius Zorggroep kiest voor strategische samenwerking met Philips VitalHealth. Op 19 december 2019 zetten Sandra Timmermans, Raad van Bestuur van de Antonius Zorggroep en Bert Verdonck, Business Category Leader bij Philips VitalHealth , hun handtekeningen onder een intentieverklaring om samen te werken. De samenwerking maakt het mogelijk om de ambities van de Antonius Zorggroep op het gebied van innovatie en e-health te versnellen.

“Deze samenwerking biedt kansen om onze koers 2022 concreet invulling te geven,” aldus Sandra Timmermans. “De oplossingen voor het bewaken, monitoren en observeren van patiënten in hun eigen omgeving bieden kansen om zorg op de juiste plek te bieden en patiënten meer zelfregie te geven. De Antonius Zorggroep gelooft in zorg op de juiste plek. Dit gaat over muren heen. Passende zorg voor de patiënt is volgens ons altijd dichtbij, fysiek of online.”

Bert Verdonck voegt toe: “We zijn verheugd dat we de Antonius Zorggroep mogen ondersteunen in het verder ontwikkelen van de samenwerking tussen alle zorgverleners in de regio. En dat we samen kunnen optrekken in het implementeren van innovatieve e-health-oplossingen die de zorg dichter bij de patiënt brengen.”

Een samenwerking met Philips past bij de keuzes die (regionale) partners maakten. De eerstvolgende stap die hierin gezet wordt is de samenwerking met een consortium dat het ‘PGO ecosysteem van het Noorden’ gaat realiseren. En ook de SAZ (de Vereniging voor Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen) heeft een intentieverklaring getekend met Philips om een intensieve samenwerking aan te gaan voor connected care.