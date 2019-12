Last van het Prikkelbare Darm Syndroom? Denk eens aan hypnotherapie

ADVERTORIAL-Mensen met het prikkelbare darm syndroom (PDS) lijden vaak erg onder hevige buikpijn, diarree, obstipatie, een opgezette buik en verminderde controle over ontlasting. Deze klachten hebben een sterk verstorende invloed op het dagelijks leven.

Bij PDS is de darm zelf volledig gezond. Maar het woord zegt het al, er is sprake van een overreactie van prikkeling van de zenuwcellen vanuit de darm naar de hersenen toe. Zonder dat we het merken communiceren hersenen en darmen continu met elkaar.

Bij mensen met PDS is er waarschijnlijk ooit een ontsteking of een andere verstoring van de darm geweest. In zo’n geval wordt vanuit de zenuwen in de darm een signaal naar de hersenen gestuurd dat er iets gaande is. Dat is heel normaal en als de darm weer in orde is, stoppen die signalen weer. Bij PDS lijkt het dat de zenuwen een alarmsignaal blijven afgeven, terwijl de darm op zich alweer in orde is.

De laatste jaren wordt veel onderzoek gedaan naar werkzame behandelingen voor PDS. Hypnotherapie blijkt een effectieve behandelmethode. De werking van de darmen is niet zomaar bij te sturen maar onder hypnose lukt dat wel. Iedereen heeft op een of andere manier het vermogen zich dingen voor te stellen. In trance, de ontspanning tijdens hypnose, wordt dit voorstellingsvermogen gebruikt om de darmwerking te verbeteren. Het darmmanagementprogramma met hypnotherapie bij PDS duurt 3 maanden en bestaat uit hypnose-sessies en lichamelijke oefeningen om de darmwerking te bevorderen. Bij 85% van de mensen zijn de klachten daarna sterk afgenomen of verdwenen.