Poiesz wint GfK Kerstrapport 2019

Dongen – De noordelijke supermarktketen Poiesz krijgt van zijn klanten het hoogste rapportcijfer, waardoor de formule terugkeert op de eerste plaats van het GfK Kerstrapport.

Poiesz neemt daarmee de eerste plaats over van Nettorama dat in het Kerstrapport 2018 en het Zomerrapport 2019 de eerste plaats bezette. Nettorama krijgt een marginaal lager rapportcijfer dan afgelopen zomer en komt daarmee nu op de tweede plaats terecht. Plus doet een stapje vooruit en blijft daarmee op de derde plaats.

Poiesz wint in zeven van de negen aspecten

Poiesz is een meer dan overtuigende winnaar in het rapport. In zeven van de negen door de onderzoekers van GfK gemeten aspecten krijgt de formule het hoogste rapportcijfer van allemaal. Alleen op de aspecten lage prijzen en aanbiedingen moet Poiesz de eer laten aan Nettorama.

