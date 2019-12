Anja Cnossen met Vivanja Instituut voor Massage & Vitaliteit terug in Sneek

Sneek- Na vijf jaar afwezigheid is Vivanja Instituut voor Massage & Vitaliteit van Anja Cnossen weer terug in Sneek. Plaatselijke vetophopingen in het lijf verwijderen door middel van Thân-Thê massage met blijvend resultaat.

Veel vrouwen kampen met plaatselijke vetophopingen op buik, billen, dijen en bovenbenen die maar niet willen verdwijnen zelfs niet met sporten of een dieet. Met Thân-Thê massage kun je hier iets aan doen met blijvend resultaat.

Door de intensieve massage van het hele lichaam zorgt het lichaam er zelf voor dat de inhoud van de vetcellen vrijkomt en zo worden afgevoerd op een natuurlijke manier. De massage pakt opgeslagen vet deeltjes aan, activeert de bloedsomloop, de stofwisseling en brengt een verbeterde lymfe drainage aan. Een bijzondere therapie die voor veel meer verschillende klachten bruikbaar is geworden.

In combinatie met een gezonde levensstijl en verantwoorde voeding heeft het een nog beter effect. Thân-Thê massage is een intensieve lichaamsbehandeling die (soms)pijnlijk, krachtig maar ook heel ontspannend kan zijn en voornamelijk in kuurverband wordt aangeboden.

Het zet je lijf letterlijk en figuurlijk in beweging.

Anja Cnossen

Vivanja instituut voor massage en vitaliteit

Willem de Zwijgerstraat 56 in Sneek

www.vivanja.nl