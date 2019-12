Open avond nieuwbouwproject Lampe Kwartier

Sneek – Donderdag 19 december vindt er een open avond plaats voor het nieuwbouwproject Lampe Kwartier. Tussen 18.00 en 20.00 bent u van harte welkom op het kantoor van Rabobank Sneek, Martiniplein 1. De makelaars en financieel adviseurs zijn aanwezig om geïnteresseerden alles te vertellen over het nieuwbouwproject en de financieringsmogelijkheden.

Lampe Kwartier is een bijzonder nieuwbouwproject in de gewilde Stationsbuurt nabij het centrum met alle voorzieningen op loopafstand. Op de locatie aan de Julianastraat komen 8 royale stadswoningen. Vroeger stond op dit terrein de textielfabriek van de firma Lampe. Dit pand is in 2007 afgebroken en naar de rand van de stad verhuisd. De sierlijke letter L op de hoek van het nieuwbouwproject is een verwijzing naar de geschiedenis van de plek.

De woningen zijn gasloos en voorzien van een luchtwaterwarmtepomp en zonnepanelen. De prijzen variëren van € 329.500,- v.o.n. tot € 389.000,- v.o.n. Kortom: een woning voor levensgenieters, ruim opgezet, veel wooncomfort, weinig (tuin) onderhoud en alle stadse voorzieningen direct om de hoek. Voor meer informatie kunt u kijken op: https://www.smedesmakelaardij.nl