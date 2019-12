Marieke Brenkman opent praktijk voor kind- en gezinsbegeleiding

Sneek – Maakt je kind een lastige periode mee? Vind je het moeilijk om met het gedrag van je kind om te gaan? Maandag 2 december heeft de Praktijk kind- en gezinsbegeleiding van Marieke Brenkman haar deuren geopend. Marieke begeleid kinderen van 7 tot 18 jaar om helderheid en inzicht in lastige situaties te krijgen. Denk hierbij aan boosheid, moeilijk vrienden maken, verdriet, faalangst, onzekerheid, nergens zin in hebben, ruzie, onrust, pesten, omgaan met dyslexie, hooggevoeligheid en/of hoogbegaafdheid.

Bewegen in de buitenlucht en creatief bezig zijn vormen de basis van de begeleiding. Er worden veel praktische tips en oefeningen gegeven zodat je al snel merkt dat er positieve verandering ontstaan. Het doel is meer rust, ontspanning en plezier. Voor je kind en binnen het gezin. Nieuwsgierig geworden? Kijk dan op www.mariekebrenkman.nl, hier is nog veel meer praktische informatie te vinden. Marieke: “De drempel is heel laag. Kom gerust een keer lang of spreek me aan als ik in de tuin bezig ben.”