Hoe betaal je het energiezuinig maken van je woning?

Sneek-Veel mensen willen hun woning energiezuiniger maken, bijvoorbeeld door het beter isoleren van glas, spouwmuren, vloer of dak. Of het verbeteren van de energievoorziening door bijvoorbeeld zonnepanelen of een warmtepomp. Die maatregelen kosten veel geld. Jitske Dijkstra (foto) financieel coach van Finzie Sneek, geeft je graag tips en informatie over hoe je dit kunt financieren.

Financieren van verduurzaming via je hypotheek

Als je investeert in het verduurzamen van je huis kun je in principe in plaats van tot 100% tot maximaal 106% van de waarde van je woning lenen binnen je hypotheek. Die extra 6% (of minder) moet volledig besteed worden aan energiezuinige maatregelen. Dit geld komt in een bouwdepot te staan en kun je alleen opnemen voor de kosten die je maakt voor het verduurzamen van je woning. Welke energiezuinige maatregelen dat zijn kun je overigens ook nog bepalen nadat je de hypotheek hebt afgesloten.

Een lening van gemeente

Veel gemeenten ondersteunen inwoners die hun huis willen verduurzamen. Zo kun je in een aantal gemeenten een duurzaamheidslening afsluiten tegen gunstige voorwaarden. Wil je weten of dit ook mogelijk is in jouw gemeente? Kijk dan eens op Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Ook het Nationaal Energiebespaarfonds heeft mogelijkheden voor een lening.

Subsidie

Zowel de rijksoverheid, provincie en gemeenten geven subsidies voor het verduurzamen van je huis. Denk bijvoorbeeld aan een btw teruggave op zonnepanelen of subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH). Als je minimaal twee isolatiemaatregelen neemt kun je ongeveer 20% subsidie krijgen. Dat is de moeite waard, dus het is altijd slim om na te kijken of je hiervoor in aanmerking komt. Kijk voor meer informatie bijvoorbeeld op de Energie Subsidiewijzer.

Meer weten?

Wil je meer weten? Jitske Dijkstra van Finzie helpt je graag verder bij je vragen over het meefinancieren van verduurzaming in de hypotheek. Maak gerust een gratis verkennende afspraak. Zij kan je ook helpen bij vragen over welke energiebesparende mogelijkheden er voor jouw huis zijn. Zo kan ze voor jou een gratis energieadvies rapport of dakscan maken.

Finzie Sneek, Hegedyk 1, 8601 ZD Sneek. telefoon:06-33 595 459

sneek@finzie.nl

https://finzie.nl/coach/sneek/jitske-dijkstra-yntema/