KM Yachtbuilders keert aluminium casco van de Pelagic 77

Makkum- Op een koude vrijdagochtend in november werd een belangrijke mijlpaal bereikt in het bouwproces van de nieuwe Pelagic 77. Met behulp van twee mobiele kranen werd het aluminium casco gekeerd.

Om deze mijlpaal luister bij te zetten waren onder andere Skip Novak namens Pelagic Yachts, Jordi Griso namens de eigenaar Nicolás Ibáñez Scott, Chileens ondernemer en avonturier, aanwezig.

De Pelagic 77, met een centerboard met vaste kielbox, is een modern uitgevoerde schoener met twee carbon masten zodat het zeiloppervlak verdeeld wordt en alle zeilsystemen, zoals lieren en fokrollers, nog altijd met de hand bediend kunnen worden. Met 150 pk leveren de twee Yanmar motoren ruim voldoende vermogen. Behalve aan dek is het voor de gasten aan boord ook goed toeven in het comfortabele leefgedeelte van het grote pilot house, of in de kombuis in het achterschip. In het voorschip bevinden zich zes dubbele hutten en twee gezamenlijke toiletten en douches. Met bamboe meubels is de stijl van het interieur licht gehouden.

Na de geplande oplevering eind 2020 en na een uitgebreide proefvaart in de Noord-Atlantische wateren in de zomer van 2021 zal de Pelagic 77 uiteindelijk naar Puerto Williams in Chili varen om als privéjacht te worden gebruikt en voor educatieve doeleinden te worden ingezet.

Puerto Williams, een kleine plaats met slechts 2400 inwoners, is niet alleen het vertrekpunt van de vele expedities van Skip Novak, maar ook de locatie waar de heer Ibáñez een zeilschool heeft opgezet met het ambitieuze doel kinderen te onderwijzen door middel van zeilen. Het is de plek waar de heren Novak en Ibáñez elkaar hebben ontmoet en waar het idee is ontstaan om expeditietochten en zeillessen met elkaar te combineren. Tony Castro, ontwerper van de bekende Pelagic Australis van Skip Novak, werd gevraagd mee te denken en heeft de ideeën van beide heren uitgewerkt tot het huidige concept.

Als onderdeel van het proces moest er een scheepswerf gevonden worden waar het idee en het ontwerp gerealiseerd konden worden. Tijdens Boot Düsseldorf in 2018 bezocht de heer Griso de stand van KMY waar Eeuwe Kooi en Jildou Huisman hem konden vertellen dat KMY in termen van concept en afmetingen een soortgelijk schip bouwde: een jacht voor poolexpedities.

Dat deze informatie niet aan dovemansoren was besteed, bleek wel toen de heer Griso tijdens de Open Dag in april een bezoek aan de werf bracht en daarbij dusdanig onder de indruk was dat de bouw van de Pelagic 77 uiteindelijk aan KM Yachtbuilders werd gegund.

De heer Ibáñez legt uit: “Zo hebben wij aan ons internationale project, met Portugese, Spaanse, Britse en andere partijen, de enige nog ontbrekende maritieme kracht weten toe te voegen: de Nederlandse. Wij zijn ervan overtuigd dat verschillende culturen en zienswijzen een verrijking en een toegevoegde waarde voor het project zijn. Een project dat naar mijn mening op hun respectievelijke vakgebieden hooggekwalificeerde professionals bijeenbrengt.”

De heer Novak voegt hieraan toe: “Dit expeditieschip bouwt voort op de successen van de Pelagic Australis en is bedacht en ontworpen voor expeditietochten op hoge breedtegraad. Dat betekent een grote mate van zelfredzaamheid, praktisch gemak tijdens het zeilen en uiteraard, gezien de Pelagic filosofie, eenvoudige systemen die ook in de verafgelegen gebieden eenvoudig onderhouden kunnen worden zonder specialistische hulp.”

Specificaties Pelagic 77 Werf: KM Yachtbuilders, Nederland www.kmy.nl Vertegenwoordiger: Skip Novak, Pelagic Yachts, Verenigd Koninkrijk www.pelagic.co.uk Architect: Tony Castro Design, Verenigd Koninkrijk www.tonycastroyachts.com

LoA: 23.50 m

LwL: 20.55 m

Breedte: 6.20 m

Diepgang: 2.15 – 4.30 m

Materiaal: Aluminium

Motoren: 2x Yanmar 150 hp