Marieke Yntema start ‘MYN vastgoedstylist’ in Sneek

Sneek- Marieke Yntema is onlangs haar eigen vastgoedstyling bureau “MYN vastgoedstylist” gestart vanuit Sneek. Marieke weet uit ervaringen dat vastgoedstyling loont. Haar missie: “Woningen verkoopklaar maken en bijdrage aan een goede eerste indruk!”

Wanneer de woning sfeervol en instapklaar op Funda wordt gepresenteerd worden de meeste kijkers getrokken en is de kans op een snellere verkoop tegen de hoogste prijs het grootst. Marieke heeft haar opleiding tot vastgoedstylist en verkoopcoach succesvol afgerond. Ze heeft nu het “House of KIKI” keurmerk (o.a. bekend van het RTL programma “Uitstel van executie”) en ze is aangesloten bij het centraal netwerk voor vastgoedstylisten.

Marieke werkt met de unieke “Hands-on” methode wat ontwikkeld is door “House of KIKI”. Hierbij wordt er niet gewerkt met dure en tijdrovende diagnose rapporten maar de handen gaan letterlijk uit de mouwen en ze gaat aan de slag met alle vertrekken van je huis en eventueel je tuin om zo de mooie pluspunten van de woning te laten zien aan de potentiële koper. Het lijkt misschien gek om te investeren in een woning waar je toch weg gaat, maar gelukkig beseffen steeds meer mensen zich dat een gestileerde woning juist geld oplevert en hoe belangrijk het is om er met je woning tussen het enorme aanbod goed uit te springen op sites zoals Funda.

Enorm woningaanbod in Sneek

In Sneek is het woningaanbod enorm. Momenteel staan er gemiddeld 215 woningen in Sneek op Funda te koop. Wanneer een woning in de verkoop komt, zijn de eerste 6 weken cruciaal om potentiële kopers aan te trekken. Je wilt geschikte kopers bereiken en daarom is een goede en onderscheidende presentatie van je woning ontzettend belangrijk in deze enorme woningaanbod. Via het internet bepaalt de potentiële koper al of het huis de moeite waard is om verder te bekijken en of er wel of geen afspraak voor een bezichtiging wordt gemaakt. Marieke geeft aan dat de eerste blik op de foto’s van een te koop staande woning in dit stadium voor 95% bepalend is.

Ook voor huizenverkopers die hun woningen al lange tijd, zonder resultaat in de verkoop hebben staan is er hoop. Uit onderzoek blijkt dat 70% van de woningen die al 1,5 jaar te koop staan, gemiddeld binnen 3 maanden worden verkocht. Dit na restyling en plaatsen van professionele foto’s door een House of KIKI vastgoedstylist (bron: House of KIKI Haarlem april 2012)

Onterecht wordt er vaak gedacht dat vastgoedstyling erg duur is, maar waar nu nog vaak gekozen wordt voor het verlagen van de vraagprijs (met stappen van € 5.000,- of € 10.000,- euro) beginnen de prijzen voor vastgoedstyling al vanaf € 49,- per uur excl. BTW en reiskostenvergoeding en dat is heel wat minder dan het verlagen van de vraagprijs.

Naast vastgoedstyling en woningfotografie kun je bij “MYN vastgoedstylist” ook terecht voor het verzorgen van rondleidingen. Marieke schrijft ook teksten voor verkoopbrochures en verzorgt 2D plattegronden en/of 3D impressies.

Marieke Yntema, MYN vastgoedstylist in Sneek: www.mynvastgoedstylist.nl