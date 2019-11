Lage rente: goed moment om je hypotheek over te sluiten?

Advertorial-Sneek De rente staat lager dan laag en voor veel mensen roept dat de vraag op of hun hypotheek goedkoper kan. Of je inderdaad kunt besparen hangt van een paar dingen af. Zoals: verdien je de kosten die je maakt om over te sluiten terug? Welke hypotheekvorm heb je en hoe lang loopt je rentevaste periode nog?

Wat is oversluiten van je hypotheek?

Als de hypotheekrente op de markt lager is dan de rente die jij betaalt voor je hypotheek kun je overwegen je hypotheek over te sluiten. Je vervangt dan je oude hypotheek door een nieuwe. Hierbij krijg je wel te maken met kosten. De lagere rente moet die kosten goed maken.

Wanneer is oversluiten interessant?

Er zijn verschillende momenten waarop het interessant kan zijn om je hypotheek over te sluiten:

De marktrente is lager dan jouw rente. Door over te sluiten kun je mogelijk je maandlasten verlagen.

Je gaat verbouwen of je huis verduurzamen en wilt het geld hiervoor lenen. Een manier is om je hypotheek over te sluiten in combinatie met een verhoging. Zo betaal je maar een keer oversluitkosten.

Je huis heeft overwaarde. Mogelijk kun je dan een hypotheek krijgen met een lagere rente.

Je situatie verandert en je financiën en woonwensen veranderen mee. Misschien wil je meer gaan aflossen of ga je samenwonen? Door je hypotheek over te sluiten past je hypotheek weer bij je nieuwe situatie.

Je rentevaste periode loopt (bijna) af. Je eventuele boete is dan lager of nul.

Hoe weet je of je bespaart door oversluiten?

Of en hoeveel je bespaart hangt bijvoorbeeld af van het soort hypotheek dat je hebt. En hoe groot het verschil is tussen jouw rente en de rente in de markt. Verder moet je weten hoe lang de rente van je huidige hypotheek nog vast staat en hoe hoog de kosten van het

oversluiten voor jou zijn. Dit zijn kosten zoals een boeterente, kosten voor taxatie, advieskosten en notariskosten. Als je alles in kaart hebt, kun je uitrekenen wat je bespaart.

Meer weten?

Op finzie.nl staat handige informatie over het oversluiten van je hypotheek. Wil je jouw situatie eens doorspreken en laten uitrekenen of oversluiten voor jou voordelig is? Neem eens contact op met een financieel coach.

