Sintfabriek Sneek vier 35 jarig bestaan

Sneek- Wat begon in 1984 met 1 Sinterklaaskostuum en 5 Zwarte Pietkostuums bij Arend de Blauw op zolder in zijn Grimeerstudio Metamorphose, is na 35 jaar samenwerking met De Toverbal, uitgegroeid naar een speciale Grimeerstudio met 25 Sinterklazenkostuums en 80 Pietenkostuums

Daarom is het feest in de Sintfabriek.nl. We vieren onze samenwerking die inmiddels als 35 jaar voortduurt groots met een open dag in de Sintfabriek op zondag 24 November van 11.00 uur tot 15.00 uur, Houtdraaiersstraat 6Q te Sneek

Iedereen is welkom. Klanten, oud werknemers, medewerkers en iedereen die eens kijken wil bij ons in de Sintfbriek.nl. Koffie/Thee en pepernoten staan klaar.

Speciale actie!

Stuur een leuke foto met verhaaltje erbij in van een bezoek die wij de afgelopen 35 jaar hebben mogen verzorgen dan zetten wij deze foto op de site. 3 leuke verhalen en foto’s zullen wij belonen met een bezoek van de Sint en zijn pieten dit jaar bij U thuis (in en om Sneek) incl. een cadeautje. Stuur je foto in naar: sintfabrieksneek@gmail.com