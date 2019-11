Gezellig borrelen mét heerlijke hapjes bij de nieuwe voedingscoach van Sneek

Sneek- Probeer je al jarenlang om wat kilo’s kwijt te raken terwijl ze er weer aan vliegen als je even niet oplet? Of gaat sinds kort je broek niet zo makkelijk meer dicht?

Als je denkt dat je dan voorlopig niet meer lekker en gezellig aan de borrel kunt, heb je het mis. Ida Stolk, de nieuwe voedingscoach van Sneek en omgeving, opent op 15 november de deuren van haar nieuwe praktijk en dat viert ze met een gezellige laagdrempelige borrel waarvoor heel Sneek en omgeving is uitgenodigd.

Ida helpt vrouwen die moeite hebben met hun gewicht aan een goed en leefbaar eetpatroon dat bij hen past, zonder dat ze het gevoel hebben op dieet te zijn. Zodat ze afvallen, hun leefstijl veranderen, maar wel lekker blijven leven en genieten! Zodat ze zich weer lekker in hun vel voelen, niet een paar weken maar voorgoed. Al heel wat vrouwen profiteerden van Ida’s adviezen, en in de nieuwe praktijk is er ruimte voor nog veel meer cliënten. “Het was tijd voor een nieuwe ruimte”, zegt Ida, “want steeds meer vrouwen zijn bereid om voedingstrends of crashdiëten achter zich te laten en te investeren in een passende nieuwe levensstijl om zich gezond en stralend te voelen. Dat past misschien wel bij de nuchterheid van Friezen hoor, dat we inzien dat het enige wat écht werkt iets is waar je even voor moet doorzetten om die knop echt om te zetten. En dat je dan ook blijvend resultaat hebt!”

Iedereen is welkom bij de opening op 15 november van 16-18 uur aan de Hegedyk 2 in Sneek. En natuurlijk geeft Ida daar het goede voorbeeld, met heerlijke hapjes bij de borrel!

Foto: Jolanda Siemonsma