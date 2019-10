Ook op directieniveau is Poiesz Supermarkten B.V. klaar voor de toekomst

Sneek- Het toekomstgericht besturen is bij Poiesz Supermarkten B.V. op alle niveaus en al decennia lang de te doen gebruikelijke werkwijze. Middels de uitrol van de Puur Poiesz 2.0 formule worden alle filialen van de onderneming op ieder punt toekomstbestendig gemaakt en er wordt op alle fronten substantieel geïnvesteerd in de doorontwikkeling van het bedrijf, maar dat is niet het enige! Ook op bestuurlijk niveau wordt er verder gekeken dan de dag van morgen.

In de afgelopen periode is er doelgericht gezocht naar de toekomstig opvolger van de heer Rob Terstappen die momenteel als Commercieel Directeur leiding geeft aan de commercie en operatie (aansturing van de 70 filialen van Poiesz) binnen de onderneming. Hiertoe is overgegaan teneinde invulling te geven aan de wens van Rob Terstappen om met ingang van 1 januari 2021 af te zwaaien als medebestuurder van Poiesz Supermarkten B.V. en zijn werkbare leven in een andere versnelling te zetten.

De Directie en Raad van Commissarissen van Poiesz Supermarkten B.V. zijn zeer verheugd te kunnen aankondigen dat met ingang van 2 december 2019 de heer Harrie Westra als Commercieel Directeur in dienst zal treden.

De 51-jarige Westra is al zijn hele leven actief in de levensmiddelen. Zijn bestuurlijke carrière is hij begonnen als Operationeel en Commercieel Directeur bij Nieuwe Weme en Groenwoudt supermarkten om daarna de overstap te maken naar Hoogvliet supermarkten als Commercieel Directeur, alwaar hij 6 jaar actief is geweest. Vervolgens is Westra 6 jaar werkzaam geweest als Algemeen Directeur van Vomar Voordeelmarkt. Na een aansluitende periode van 5 jaar als zelfstandig ondernemer zal Harrie Westra met ingang van 2 december a.s. wederom als bestuurder van een familiebedrijf zijn carrière voortzetten.

Het gegeven dat Harrie Westra het klappen van de zweep meer dan kent, een bewezen trackrecord heeft bij gelijkgestemde ondernemingen, een geboren Fries is met gevoel voor de regio en als persoon en persoonlijkheid gewoonweg goed past binnen de onderneming, maakt dat er met veel vertrouwen wordt uitgekeken naar de meerwaarde die hij kan en zal hebben voor Poiesz. “Harrie is in staat om de ontwikkeling van de formule, de medewerkers en de onderneming weer naar een nieuwe dimensie te stuwen waardoor het goede en belangrijke werk dat Rob Terstappen heeft verricht, in de komende periode verder kan renderen en van grote waarde kan zijn en blijven voor de continuïteit van ons prachtige bedrijf:, aldus Piet Smit, Algemeen Directeur van Poiesz Supermarkten B.V.

Na een gerichte inwerkperiode zal de heer Harrie Westra allereerst de focus leggen op de aansturing van en volledige verantwoording voor de operatie om in de loop van het jaar 2020 tevens de aansturing van de commercie over te nemen van de heer Rob Terstappen. Op deze manier wordt een zeer zorgvuldige overdracht van kennis en kunde geborgd en zal er sprake zijn van een soepele wisseling van de wacht!

De heer Terstappen zal in de komende periode, naast het inwerken van Westra en de gefaseerde overdracht van zijn taken en verantwoordelijkheden, meer tijd besteden aan de bestuurlijke ondersteuning van het zusterbedrijf van Poiesz Supermarkten B.V., het maaltijdservice- en productiebedrijf Van Smaak B.V. te Drachten. Hierbij zal onder andere de focus worden gelegd op het implementeren van de unieke totale zorgpropositie (een combinatie van maaltijden en boodschappen voor de zorg) en de introductie van houdbare Retailmaaltijden, onder andere onder het eigen Poiesz label Noordertrots!

Tot het moment van zijn feitelijke uitdiensttreding als bestuurder zal de heer Rob Terstappen actief blijven als Statutair Directeur van Poiesz Supermarkten B.V. met in beginsel specifiek de focus op commercie. Na 1 januari 2021 zal Terstappen als adviseur verbonden blijven aan de onderneming Poiesz Supermarkten B.V. zodat zijn kennis en kunde ook toekomstgericht kan worden ingezet in het belang van het totaal.

Alle ontwikkelingen rechtvaardigen de stelling dat Poiesz Supermarkten B.V. ook op directieniveau klaar is voor de toekomst die met veel vertrouwen tegemoet wordt gezien!