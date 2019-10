Jubilerend Snakeware kiest nieuwe koers

Sneek – Met het 25-jarig jubileum in 2020 in aantocht lanceert digital agency Snakeware uit Sneek (Friesland) zijn vernieuwde strategie. Naast toonaangevende digitale producties waar het bedrijf groot mee is geworden, bouwt Snakeware nadrukkelijker dan voorheen aan zijn data-driven marketing en software-propositie; het veelbelovende headless CMS-platform Snakeware.Cloud.

“De komende jaren richten wij ons op het verder verstevigen van onze positie in Nederland én over de grens”, vertelt Ate van der Meer, CCO van Snakeware, dat hubs heeft in Amsterdam en New York, en ook actief is in Duitsland. “Dat doen we door te blijven focussen op unieke digitale producties, met verregaande innovatie op het gebied van data analyse, strategie, implementatie en softwareontwikkeling.”

De nieuwe koers wordt onderstreept door een forse investering in Snakeware.Cloud, een slim softwareplatform voor het snel, veilig en schaalbaar bouwen en beheren van digitale producties. Daarmee gaat het bedrijf stoutmoedig de concurrentie aan met internationale CMS-aanbieders als Epi Server, Kentico en Sitecore. Een nieuw R&D-team, onder leiding van Kaj Arne Ruiter, is al een jaar hard bezig de oplossing marktrijp te maken voor partners. Een aantal grote namen neemt deel aan de testfase van Snakeware.Cloud, gebouwd op een kwarteeuw ervaring.

Dochteronderneming zelfstandig verder

Om de hernieuwde focus kracht bij te zetten gaat de dochteronderneming Snakeware 050 (Groningen) verder als zelfstandige entiteit onder de naam Sigbar. “In korte tijd heeft het bureau mooie resultaten geboekt. Sigbar krijgt nu de ruimte om zelfstandig verder te groeien en te bloeien”, aldus Van der Meer. “Hierdoor kunnen wij ons volledig toeleggen op ons groeiende klantportfolio in onze kernsectoren: food, mobiliteit, retail, recreatie en zorg.”

Koning Willem-Alexander

Bijna een kwarteeuw nadat vier jongens op een Friese zolderkamer begonnen met schrijven van software en sleutelen aan computers, staat er in 2019 een succesvolle, wendbare digital agency, die vorig jaar zelfs bezoek kreeg van Z.M. Koning Willem-Alexander. “Met de nieuwe strategie zijn we beter dan ooit in staat om invulling te geven aan de trends van deze tijd: digitale versnelling en schaalbaarheid”, besluit Van der Meer zelfverzekerd.

Tot de klanten van Snakeware behoren prominente partijen als DPG Media, Accell Group (o.a. Batavus en Koga), Staatsbosbeheer, Poiesz supermarktketen en DetailResultGroep, bekend van DekaMarkt en Dirk. Dit laatste partnership leverde Snakeware een nominatie op voor de Computable Award 2019, in de categorie ‘Beste E-commerce Leverancier’. Ook won Snakeware al diverse keren Dutch Interactive Awards met de op haar software ontwikkelde digitale producties en is ze dit jaar wederom één van de FD Gazellen.