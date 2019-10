Advertorial – Laura ging als eerste naar Boddeüs

“deze bril past goed bij mij”

Laura: ‘Ik had al lenzen maar omdat mijn ogen ’s avonds wel eens droog aanvoelden, wilde ik een bril. Daarnaast vind ik het leuk om mijn lenzen af te wisselen met een bril. Ik was getipt door mijn moeder die had een vriendin die goede ervaringen met de kleur- en gezichtsanalyse had bij Boddeüs. Daarom ben ik daar heen gegaan. Ik vind het belangrijk dat er meer gericht gekeken wordt naar wat je wel en niet staat. Een expert neemt je hierin mee.

Met de kleur- en gezichtsanalyse krijg je echt nieuwe inzichten over wat wel leuk staat en wat niet. De kleurdoeken laten dit direct zien. Ik had ook niet gedacht dat ik met zo’n drukke bril weg zou gaan, deze is echt heel mooi. De oogmeting was ook uitgebreider dan ik gewend was. Boddeüs is echt een hele mooie zaak, waar je rustig kunt rondkijken, heel toegankelijk.

Omdat ik in Groningen woon is de bril van te voren afgesteld en toen die klaar was is hij naar mij opgestuurd. Mensen zagen meteen dat ik een nieuwe bril had en de reacties waren allemaal positief. Deze bril past echt goed bij mij.’

De eerste bril voor Linda

“alleen maar positieve reacties”

Linda: ‘Omdat Laura zo’n leuke bril had, ben ik ook naar Boddeüs gegaan. Bij de kleur- en gezichtsanalyse zit je voor een spiegel en dan krijg je kleurdoeken om je heen. Ik kwam erachter dat bepaalde kleuren beter bij mijn gezicht passen dan andere kleuren. Hierna pakte de styliste een stuk of 10 monturen. Ze gaf duidelijk aan waarom de ene bril wel bij mij staat en de andere niet. Uiteindelijk is het een veel drukkere bril met 3 kleuren en print geworden dan ik had verwacht.

Ook was dit mijn allereerste bril en dan denk je: ‘Wanneer zet ik hem op, hoe gaan mensen reageren?’ Ik heb alleen maar positieve reacties gehad. En tot op de dag van vandaag ben ik er nog super blij mee!

Toen ik de bril ging ophalen kreeg ik ook make-up advies. Heel nuttig want ik weet nu welke kleuren het beste bij mijn nieuwe bril passen en hoe ik mij het mooiste kan opmaken.’

Inge had veel hoofdpijn

“een nieuwe bril was de oplossing”

Inge: ‘Omdat Laura en Linda zulke mooie brillen hadden, ben ik ook naar Boddeüs gegaan. Ik had zelf al een bril, maar veel last van hoofdpijn en bij het autorijden begon hij te irriteren. Toen ik aan het einde van de dag binnenkwam gaf de opticien aan dat de bril huidige bril onvoldoende aansloot en dat ik daarom waarschijnlijk klachten had.

De kleur- en gezichtsanalyse vond ik heel prettig en de styliste was ook heel eerlijk tegen mij. Dan dacht ik deze bril staat me goed en dan zei de styliste: ‘Nee, deze kan echt niet want je ogen staan niet in het midden van het glas’. Je kunt een bril mooi vinden, maar het moet wel bij je passen. Er kwamen twee brillen uit, die mocht ik zo meenemen naar huis om te laten zien en om bij daglicht te bekijken.

Uiteindelijk heb ik deze gekozen en hij bevalt heel goed. Hij zit heel lekker en ik heb sindsdien geen dag meer hoofdpijn gehad. Ik draag hem nu ook continu. De reacties zijn heel goed, niet een te overduidelijk aanwezige bril, maar wel positief opvallend. Ik ben er heel blij mee.’

Foto: Almar Setz Fotografie