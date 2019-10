Nog drie bedrijven in de race Ondersnemersprijs Súdwest-Fryslân

Sneek- Er zijn nog drie bedrijven in de race voor de Ondernemersprijs van SWF. Autoverzorging Nederland, Hoekstra Kwaliteit in Logistiek en Meester Nautic, alle drie gevestigd in Sneek, zijn genomineerd voor de Ondernemersprijs 2019 voor sociaal werkgeverschap in Súdwest-Fryslân. De winnaar wordt op 27 november gekozen tijdens een ondernemersavond over sociaal werkgeverschap.

Dat de jury uitgerekend op 10 oktober de drie genomineerden bekend maakt is geen toeval: het is Dag van de Duurzaamheid. Uit een kleine veertig inzendingen maakte de vijfkoppige jury een voorselectie van zes bedrijven, die alle met een bezoek werden vereerd. Na de bedrijfsbezoeken volgde nieuw juryberaad, dat tot de drie genomineerden leidde.

“Alle zes bedrijven hebben sociaal werkgeverschap hoog in het vaandel”, zegt juryvoorzitter Anja Kanters. “Voor de nominaties hebben we, naast de eigen motivatie die bij alle zes indrukwekkend was, ook gekeken naar welke bedrijven het sociaal werkgeverschap het best met plannen hebben onderbouwd, en zo een voorbeeld zijn voor andere bedrijven in hun branche.”

De ondernemersprijs is een initiatief van de gemeente Súdwest-Fryslân en haar ondernemersfederatie. De prijs wordt dit jaar voor het eerst uitgereikt.

Het doel van de prijs is om verbinding en bewustzijn te creëren bij ondernemers en hen te inspireren om over te gaan tot actie gericht op relevante thema’s. Ieder jaar kiest de organisatie een ander thema. Naast Kanters bestaat de jury dit jaar uit Addy Burghgraef, Renate Westdijk, Hendrik Anjema en Bart Hakbijl.

Tijdens de ondernemersavond over sociaal werkgeverschap, op 27 november in het Atrium in Sneek, kiezen de aanwezige ondernemers de winnaar op basis van de jurycommentaren, de filmpjes en de pitches van de genomineerden zelf. Kijk voor meer informatie en of aanmelding voor deze avond op www.eventbrite.nl en zoek op ‘ondernemersavond Súdwest-Fryslân’.

Op de foto: de jury