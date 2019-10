De beste Albert Heijn van Nederland staat in de Stadsfenne van Sneek

Sneek- Woensdag 9 oktober was het zover: de finaledag van de Albert Heijn Winkelwedstrijd 2019! Maar liefst 29 winkels wisten het tot de finale te schoppen. Lees snel verder om te kijken wie zich een jaar lang de beste Albert Heijn-winkel van Nederland mag noemen.

Alle finalisten zijn beoordeeld door een jury bestaande uit collega’s van het hoofdkantoor. Ook heeft iedere winkel een video gemaakt waarin deze aangeeft waarom zij de beste van Nederland is. Van alle finalisten mochten er vijf collega’s naar Fort Voordorp te Groenekan. Daar hoorden zij tijdens een feestelijk event persoonlijk van Sonja Boelhouwer, Directeur Winkels & Franchise, wie zich een jaar lang de beste Albert Heijn-winkel mag noemen.

En de winnaar is…

Op basis van het totaalaantal gegeven punten en uitvoerig juryberaad, kwam Albert Heijn 8776 Stadsfenne aan de Middelzeelaan in Sneek als grote winnaar uit de bus! Een greep uit het juryrapport: ‘’Wat een prachtige Friese winkel in Sneek. Alle processen zijn op orde en het winkelbeeld is perfect. De winkel is commercieel krachtig en de proeverijen zorgen voor extra’s. Een terechte winnaar van onze Winkelwedstrijd!” “Wow, wat een gave winkel! Complimenten voor alle medewerkers, echt een team: gedreven en betrokken.”

Over de winkelwedstrijd

In de voorrondes zijn alle winkels op verschillende onderdelen beoordeeld. Zij zijn bezocht door mystery shoppers en meerdere malen door een kritische vakjury die die winkels grondig hebben doorgelicht. Daarnaast is gekeken naar de performance op centrale thema’s, zoals onder andere de Oranje Leeuwinnen, non-food, stapelkorting, gebruik van de persoonlijke Bonuskaart en het groot maken van de AH App. Daarnaast zijn alle winkels bezocht en beoordeeld op de groente- en fruitafdeling. Dit heeft ertoe geleid dat 29 winkels de finale behaalden.