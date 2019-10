Jan Gerard van der Wal van Le Petit Bistro uit Sneek: ‘The legend returns’

Sneek-Op zondag 6 oktober vond in het Wadden Center in Kornwerderzand het traditionele en jaarlijkse gastronomische gala plaats van Fryslân Culinair onder de noemer ‘Beleef eens Wad’. Een totaalbelevenis waarbij streekproducten en ‘vruchten van het Wad’ centraal stonden. Circa 300 gasten konden ervaren wat de chefs van de aangesloten restaurants uit hun geheime receptenboekjes hadden opgediept.

Fryslân Culinair is in het jaar 2000 opgericht door Jan Gerard van der Wal, patron van Le Petit Bistro in Sneek en Reitse Spanninga, voormalig eigenaar van Restaurant ’t Plein in Joure. Je zou de terugkeer van Jan Gerard van der Wal bij Fryslân Culinair de ‘return of the legend’ kunnen noemen. Na de oprichting was de eigenaar van het voormalige designrestaurant Sir Sèbastian in Heerenveen jaren lid. Sinds vijf jaar zwaait hij, de laatste twee jaren samen met de 23-jarige souschef Wouter Brandsema, de scepter in Le Petit Bistro aan de Muntstraat in Sneek, waar hij steevast goede recensies oogst en een aanbeveling in de Michelin gids ‘scoorde’ in de vorm van een Bib Gourmand. Dit jaar werd hij gevraagd zich weer aan te sluiten bij het selecte Fryslân Culinair gezelschap, dat nu dus ook een vertegenwoordiging heeft in Sneek.

De middag werd geopend door Bea Ligthart van Restaurant-Logement De Hinde uit Hindeloopen, waarna de 300 gasten zich tegoed deden aan de tongstrelende gerechten die de chefs en hun respectabele keukenbrigades in het restaurant Skom van het Wadden Center hadden bereid. Het bleef onrustig op de Afsluitdijk tot laat in de avond.

Meer info:

www.fryslanculinair.nl

www.afsluitdijkwaddencenter.nl

Foto’s Wim Walda