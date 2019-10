Open Huis 100 jaar Douma Staal

Sneek- Op zaterdag 12 oktober 2019 viert Douma Staal het honderdjarig bestaan met een Open Huis. Iedereen is uitgenodigd om een kijkje te nemen achter de schermen bij één van de modernste staalleveranciers van Europa. Er zijn rondleidingen in de hal van 33.600 m2 waar ook het computergestuurde machinepark is te bezichtigen. Daarnaast zijn er presentaties van technische opleidingen uit de regio.



Douma Staal zit aan de Voltastraat 5 op industrieterrein Houkesloot. De deuren zijn open van 9.30 tot 13.00 uur.