Sneek- Inwoners, werknemers en werkgevers hebben de afgelopen tijd massaal bedrijven aangemeld voor de OndernemersprijsSWF 2019 met het thema sociaalwerkgeverschap.

Er zijn nu nog 6 bedrijven in de race om de prijs in de wacht te slepen:

Hoekstra BV Sneek, Watersportcamping Heeg, Meester Nautic, Taxicentrale Van der Bles, Autoverzorging Nederland en VONK.

De juryleden Anja Kanters directeur Donker BV, Addy burghgraef van Flow@work, Bart Hakbijl van Holiday Ice, Hendrik Anjema van Ventura Systems en Renate Westdijk van Enwestdijk hebben afgelopen dagen deze bedrijven bezocht en o.a. met diverse mensen op de werkvloer gesproken over de invulling van het sociaal werkgeverschap.Op de Dag van de Duurzaamheid, 10 oktober, maken we bekend wie de 3 genomineerden zijn.

Noteer woensdagavond 27 november alvast in je agenda. Tijdens deze ondernemersavond in het Kunstencentrum Atrium in Sneek kiezen de ondernemers in de zaal uit de drie genomineerden de uiteindelijke winnaar van de Ondernemersprijs Súdwest-Fryslân 2019! ondernemersprijsSWF.