Collega’s van restaurant ‘Tuut van Sneek’ helpen ‘De Koperen Kees’ uit de brand

Sneek- Opvallend briefje vandaag op de deur van Brasserie De Koperen Kees! Meneer Jansen zou langs komen voor een diner. Hij had gister nog gereserveerd. Maarrrrr ‘op een of andere mysterieuze wijze was het collega D. compleet ontschoten dat we dicht zijn, toen hij uw reservering gister aannam…’

Omdat er geen gegevens van meneer Jansen bekend waren, restte Leo & Atsje, de uitbaters van de Koperen Kees niets anders dan een briefje op te hangen en meneer Jansen naar de Tuut van Sneek te verwijzen.

‘We hebben een tafel voor u gereserveerd…’ ‘En’ vervolgden Leo & Atsje, ‘U krijgt het eerste drankje en de afsluitende koffie van ons!’ Uiteraard met de excuses voor het ongemak’.

Prachtig dat er nog zo’n heerlijke (!) collegialiteit bestaat tussen twee horeca-ondernemers!